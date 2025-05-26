Muşlu Öğrencilerden Gazzeli Çocuklar İçin Anlamlı Şarkı

Muş Vali Adil Yazar İlkokulu öğrencileri, " Gazze'de Çocuk Olmak" adlı şarkıyla savaşın acılarını notalara dökerek Gazzeli çocukların sesi oldu.

Türkiye'de ilk kez bir çocuk korosu, savaş mağduru Gazzeli çocuklar için anlamlı bir şarkı besteledi. Vali Adil Yazar İlkokulu öğrencileri, "Feryadı Etfal" adını verdikleri çocuk korosuyla "Gazze'de Çocuk Olmak" adlı şarkıyı yazdı ve yürekten bir sesle seslendirdi.

Okul öğretmenlerinden Resul Bingöl'ün öncülüğünde hazırlanan şarkı, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Gazzeli çocukların sesi olmayı amaçlıyor. Anadolu'nun doğusundan yükselen bu anlamlı çığlık, büyük yankı uyandırdı.

Kendilerine "Feryadı Etfal" (Çocukların Feryadı) adını veren minik öğrenciler, yazdıkları bu özel eserle sadece notalara değil, vicdanlara da dokunmayı başardı. Şarkının sözlerinde, savaşın çocuklar üzerindeki etkileri ve masum hayatların gölgesinde kaybolan hayaller dile getiriliyor.

Muşlu çocuklar, tüm Türkiye'ye ve dünyaya şu çağrıda bulundu:

"Sen de bu feryada kulak ver, bu çığlığı paylaş, bu şarkıyı yay!"

Şarkı sosyal medya platformlarında ve çeşitli dijital mecralarda çarşamba günü paylaşılmaya başlayacak. - MUŞ