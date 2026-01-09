Haberler

Gazetecilere anlamlı hediye: Her basın mensubu için bir fidan

Güncelleme:
MÜSİAD Niğde Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi ve her gazeteci adına fidan dikerek çevreye duyarlılık mesajı verdi.

MÜSİAD Niğde Şubesi; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Niğde'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Program kapsamında her bir gazeteci adına fidan dikilerek hem basın emekçilerine teşekkür edildi hem de çevreye duyarlılık mesajı verildi. Programda konuşan Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz kahvaltı programımıza katılım sağlayarak bizleri onurlandıran tüm basın mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan siz değerli gazetecilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduk" dedi.

Basın mensuplarının katkı ve paylaşımlarının programı daha anlamlı hale getirdiğini ifade eden Gümüştepe; "Bu vesileyle tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
