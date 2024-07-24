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MÜSİAD Başkanı Mehmet Bozkuş, gazeteci Yılmaz Acu'yu ziyaret etti

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MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, diyabet ve tansiyon hastalıkları nedeniyle tedavi gören gazeteci Yılmaz Acu'yu ziyaret ederek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, hastanede tedavi gören gazetecinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

MÜSİAD Başkanı Mehmet Bozkuş, diyabet ve tansiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören gazeteci ve hayırsever Yılmaz Acu'yla bir araya gelerek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Bozkuş, "Yılmaz Acu, toplumumuza yaptığı sayısız insani yardımlarla herkesin sevgisini ve saygısını kazanmış bir isimdir. Diyabet ve tansiyon gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ederken bile toplum için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Bugün, Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle, ona hem minnettarlığımızı ifade etmek hem de moral vermek amacıyla buradayız" dedi.

Acu ise, ziyaret için Bozkuş'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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