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Ahlatlı Öğrenci Musab İlci, Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda Bölge Birincisi Oldu

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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Eren Öztürk Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi Musab İlci, Erzurum'da düzenlenen 'Kur'an-ı Kerimi Yüzüne Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olarak Mardin'de yapılacak Türkiye Finali'nde bölgeyi temsil edecek.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Şehit Eren Öztürk Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi Musab İlci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kur'an-ı Kerimi Yüzüne Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu.

Erzurum'da düzenlenen 'Kur'an-ı Kerimi Yüzüne Güzel Okuma Yarışması'na Bitlis il birincisi olan Ahlat Şehit Eren Öztürk Yatılı Hafızlık Kur'an kursu öğrencisi Musab İlci de katıldı. İlci, Erzurum Lala Paşa Camii'nde yapılan 'Kur'anı Kerimi Yüzüne Güzel Okuma Yarışması'nda bölge binicisi oldu. Musab İlci, 12 Ekim 2024 tarihinde Mardin'de düzenlenecek olan 'Kur'anı Kerimi Yüzüne Güzel Okuma Türkiye Finali Yarışması'nda bölgeyi temsilen katılacak. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Eren Öztürk bitlis Kültür Yerel Ahlat

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