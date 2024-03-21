Muş Valiliği, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi

Muş Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi.

Muş Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında özel bir iftar programı gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, Yaşlıların bilgi, birikim ve becerileri ile her zaman topluma rehber olduklarını belirterek, büyüklere saygının milletin her zaman en önemli töresi ve vazgeçilmez geleneği olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmanın ardından günün anlam ve önemine binaen katılımcılara hediye takdim edildi.

Göletli Parkta düzenlenen iftar yemeğine Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. - MUŞ