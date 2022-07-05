Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine yoğun ilgi

Muş'ta 15 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor

MUŞ Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca çocuklar için açılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 15 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Muş'ta okulların tatil olmasıyla yaz tatiline çıkan çocuklar, yüzme kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler eşliğinde eğitim alan çocuklar, burada hem arkadaşlık ediniyor hem de yüzme öğreniyor. Çocukları tribünden izleyen aileler de onların heyecan ve mutluluklarına ortak oluyor. 8 hafta eğitim alan çocuklar, yüzmeyi öğrenerek kurstan ayrılıyorlar.

"Çocukların yüzünde o gülümsemeyi gördükten sonra yorgunluğumuz gidiyor"

Şu anda 1500 çocuğa eğitim vermeye başladıklarını anlatan yüzme antrenörlerinden Güven Eşkin, "Haftalık 2 gün, aylık 8 ders olarak yüzme dersi almaktalar. Ortalama 16 derste yüzme öğrenmekteler. Çocuklarımız burada ilk olarak temel eğitimleri görüyor. Ayak çırpma, nefes egzersizi, suda durma, su korkusunu atma aktivitelerini yapıyoruz. Ortalama 8-9 ders sürecinde çocuklar su yüzeyinde durmaya başlıyorlar, ilerlemeye başlıyorlar. Yüzme branşı yaz ayları olduğu için yoğun ilgi görmeye başladı. Maksimum seviyede yüzücü almaya çalışıyoruz. Antrenörler olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yoruluyoruz ama çocukların yüzünde o gülümsemeyi gördükten sonra yorgunluğumuz gidiyor. Ailelerimiz için de çocuklarının başarılarını görmek mutlu ediyor. Tribünden izlerken gelişimlerini öğrenebiliyorlar, o sevinçlerini izleyip mutlu oluyorlar" dedi.

Antrenörlerden Mervenur Gülşen de çocukların buraya 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde yüzme öğrenmeye geldiğini belirterek, "İlk defa gelen var, 2 ve 3. defa gelenler var. Temel olarak ayak vuruşundan başlıyoruz ve daha sonra makarna ve tahta ile ayak vuruşuna geçiyoruz. Kademe kademe ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk defa geldiğim için heyecanlıyım"

İlk defa yüzmeye geldiğini kaydeden 6. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Taşkın da "Yüzmeyi bilmiyorum. İlk defa geldiğim için heyecanlıyım. Hocalar bize yüzme öğretiyorlar. Ailelerimiz bizi burada izliyor. Güzel gidiyor. Yarım saat alıştırma yapıp, 5 dakika dinlenmenin ardından tekrar yüzmeye geçiyoruz. Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanıyoruz. Bizim için çok iyi oldu. Devletimize teşekkür ediyoruz. Burada eğlenceli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

"Proje sayesinde hem arkadaşlar edindim hem de yüzmeyi öğreniyorum"

11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Zeyno Zülal Akman ise ilk defa suyla tanıştığını belirterek şöyle konuştu: "Yüzme bilmeyen kalmasın projesi ile buraya kaydoldum. Proje çok güzel. Yüzmeye geliyorum. Burada proje sayesinde hem arkadaşlar edindim hem de yüzmeyi öğreniyorum. Normalde sudan çok korkuyordum ama şu anda korkmuyorum ve çok eğleniyorum arkadaşlarımla beraber."