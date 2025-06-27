Muş'ta Yaban Domuzları Tarlayı Mahvetti

Muş'ta yaban domuzları girdiği buğday tarlasına büyük zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kıyıbaşı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde kontrol etmek için tarlasına giden Engin Artan büyük bir şok yaşadı. Artan, ekinlerinin büyük kısmının yaban domuzları tarafından talan edildiğini belirterek, "Emeklerimiz heba oldu, büyük zararımız var. 7 dönümlük buğday tarlamın büyük bölümü talan oldu. Kıyıbaşı köyü olarak zor durumdayız" dedi. - MUŞ