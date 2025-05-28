Muş'ta Uluslararası Gençlik Çalışanları Kampı Düzenlendi

Muş'ta Uluslararası Gençlik Çalışanları Kampı Düzenlendi
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Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği 'GreenComp Sustainability Competence Training Course' kapsamında 13 farklı ülkeden yaklaşık 50 gençlik çalışanı Malazgirt'te bir araya geldi. Katılımcılar, Malazgirt'in tarihi ve kültürel değerlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Malazgirt Sultan Alparslan Gençlik Kampı'nda yürütülen "GreenComp Sustainability Competence Training Course in Malazgirt" adlı proje kapsamında 13 farklı ülkeden yaklaşık 50 gençlik çalışanı Malazgirt'te bir araya geldi.

Kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesini amaçlayan proje çerçevesinde Malazgirt'e gelen uluslararası ekip, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Gençlik çalışanları, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram eşliğinde ilçenin sembol mekanlarını gezdi. Seyir Tepesi'nde düzenlenen özel programda Kaymakam Göksu Bayram, katılımcılara 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni anlatarak, Sultan Alparslan ile Romen Diyojen arasında geçen bu büyük savaşın Türk tarihindeki önemine değindi. Kaymakam Bayram, "Bugün burada Malazgirt 1071 Anıtı önünde 13 ülkeden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen bu projede hem Malazgirt'in tarihini tanıtıyor hem de ilk defa gençlik kampımızda uluslararası misafirleri ağırlıyoruz. Bu topraklar tarihimizin dönüm noktalarından birine sahne oldu. Misafirlerimizin buradaki atmosferi yerinde yaşamasını çok kıymetli buluyorum" dedi.

Programa Tokat İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Özbey de katıldı. Özbey, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü olarak hazırladığımız gençlik çalışanlarının hareketliliği projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklendi. Projemizin ilk ayağını Malazgirt'te gerçekleştirdik. Katılımcılar ilçenin tarihi atmosferini soluma ve doğal güzelliklerini tanıma imkanı buldu. 8 günlük program boyunca kültürel etkileşimler ve öğrenme deneyimleri oldukça yoğun geçti" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, Malazgirt'in tarihini ve doğasını keşfederken, Sultan Alparslan'ın destansı zaferinin geçtiği alanlarda tarihi anlatımı yerinde dinlemenin heyecanını yaşadı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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