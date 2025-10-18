Haberler

Muş'ta Uçurtma Etkinliği ile Çocukların El Beceri ve Sosyal Gelişimlerine Katkı

Muş'ta Uçurtma Etkinliği ile Çocukların El Beceri ve Sosyal Gelişimlerine Katkı
Muş'un Varto ilçesinde 'Aile Yılı' kapsamında, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden yararlanan çocuklar için uçurtma yapım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocukların el becerileri ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Muş'un Varto ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında desteklenen çocuklara yönelik uçurtma etkinliği düzenlendi.

Varto ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında desteklenen çocuklara yönelik uçurtma yapım etkinliği düzenlenerek çocukların el becerileri ve sosyal gelişimlerine katkı sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) yararlanan çocuklara yönelik uçurtma yapım etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte çocukların el becerilerini geliştirmeleri, hayal gücü ve soyut düşünme yeteneklerini desteklemeleri, aynı zamanda keyifli ve verimli zaman geçirmeleri amaçlandı. Uçurtma yapımını büyük bir heyecanla gerçekleştiren çocukların etkinlik boyunca neşeli anlar yaşadığı gözlendi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
