Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
Ferdi Tayfur Müzesi ile ilgili duygulandıran detay
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Muş'ta Regaib Kandili Dualarla İdrak Edildi

Muş'ta Regaib Kandili Dualarla İdrak Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Salih Muhlise Çağlayan Camisi'nde Regaib Kandili, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi. İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, mübarek gecenin önemine dikkat çekti. Cami çıkışında vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

Muş'ta Regaib Kandili Salih Muhlise Çağlayan Camisi'nde dualarla idrak edildi.

Regaip Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Muş'ta dualarla idrak edildi. Yatsı vakti Çağlayan Camisi'ne gelen vatandaşlar, Regaip Kandilini dualarla ihya etti. Camileri dolduran Müslümanlar, geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla karşıladı. Program sonunda, Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, Çağlayan Camisi'nde toplanan cemaatle bir araya gelerek, bu mübarek gecenin anlam ve önemine dikkat çekti. Müftü Demir, Regaib Kandili'nde edilen duaların kabul olacağına vurgu yaparak, vatandaşlardan bu özel geceyi ibadet ve dua ile geçirmelerini istedi. Müftü Demir, "Bugün Recep ayının ilk gecesi yani Regaip Kandili cuma gecesine denk geldi. Regaip demek rağbet demektir. Peygamber Efendimiz, bu ayla ilgili olarak 'Allah'ım bize recep ve şaban'ı mübarek kıl ve ramazana ulaştır' şeklinde dua ediyor' recep ayı ramazan ayının müjdeleyicisidir. Bu gecede yapılan dualar kabul ediliyor inşallah" dedi.

Cami çıkışında vatandaşlara helva ikramında bulunan Türk Kızılayı Muş İl Merkezi Başkanlığı Bağış Yönetim Uzmanı Gökhan Geyik, "Bugün özel ve anlamlı bir gün. Biz de Kızılay Muş Şube Başkanlığı olarak çağlayan camii önüne gelerek cami çıkışı vatandaşlarımıza irmik helvası dağıttık" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
img

En düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
img

Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'
Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti
Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri

Son Dakika Haberleri

3 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Akşehir, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3 Ocak Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 3 Ocak Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 3 Ocak Kozan, Ceyhan, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3 Ocak Bayraklı, Konak, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ferdi Tayfur gerçek ismi, tam ismi ne? Ferdi Tayfur kaç evlilik yaptı, Habibe Ümyani Demir kimdir? Ferdi Taha Tayfur oğlu Ferdi Taha Tayfur kimdir, Taha Tayfur kaç yaşında? Antalya elektrik kesintisi! 3 Ocak Serik, Konyaaltı, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 3 Ocak Salihli, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.