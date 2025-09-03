Muş'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenleniyor

Muş'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında köy camilerinde çeşitli programlar düzenlendi.

Muş'ta Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla köy camilerinde düzenlenen programlar, vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Yazla köyünde gerçekleştirilen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yavuz, burada yaptığı konuşmada Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) örnek hayatından kesitler aktararak, "Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed (SAV), insanlığa rahmet olarak gönderilmiş ve hayatı boyunca merhamet, adalet, dürüstlük ve güzel ahlakı en güzel şekilde göstermiştir. O'nun hayatından öğreneceğimiz çok önemli dersler vardır. Bugün bizlere düşen görev, Efendimiz'in yolunu takip etmek, aile hayatımızda, komşuluk ilişkilerimizde, ticaretimizde ve toplumsal yaşamımızda onun örnekliğini rehber edinmektir. Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Efendimiz'i daha iyi tanımak, hayatımıza onun değerlerini taşımak en büyük hedefimiz olmalıdır. Rabbim, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip etsin" dedi.

Program ikramlarla sona erdi. - MUŞ