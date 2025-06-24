Muş'ta Koruyucu Aile Olmak Konulu Eğitim Düzenlendi

Muş'ta Koruyucu Aile Olmak Konulu Eğitim Düzenlendi
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Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Türkiye Aile Yılı Söyleşileri' kapsamında muhtarlara yönelik 'Koruyucu Aile Olmak' konulu eğitim düzenledi. Etkinlikte, koruyucu aile olmanın önemi ve süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Türkiye Aile Yılı Söyleşileri" kapsamında anlamlı ve bilgilendirici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Aile Yılı Söyleşileri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İl Müdürlüğü konferans salonunda, Muş merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarına yönelik "Koruyucu Aile Olmak" konulu bir eğitim verildi.

Eğitimde, koruyucu aile olmanın önemi, süreçleri ve sağladığı faydalar detaylı bir şekilde ele alındı. Muhtarlara, çocukların sağlıklı bir aile ortamında büyüme hakkının önemi vurgulanarak, koruyucu aile sisteminin bu konuda nasıl bir çözüm sunduğu aktarıldı. Katılımcıların konuyla ilgili soruları da yanıtlandı.

Bu eğitimle, yerel yönetimlerin önemli temsilcileri olan muhtarlar aracılığıyla koruyucu aile uygulamasının daha geniş kitlelere ulaşması ve farkındalığın artırılması hedefleniyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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