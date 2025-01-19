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Muş'ta Kardeşler Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Muş'ta Kardeşler Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
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Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Dokuzpınar köyünde, su kuyusu yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşler arasındaki kan davası, köyün ileri gelenleri ve muhtarın girişimiyle barışla sonuçlandı. Camide düzenlenen barış töreninde yapılan dualar ve konuşmalarla kardeşlik ve birlik mesajı verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde kardeşler arasındaki kan davası, köyün ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Bulanık'a bağlı Dokuzpınar köyünde 23 Kasım 2024'te su kuyusu yüzünden çıkan kavgada amcaları E.Arslan'nın silahından çıkan mermilerle Y. Arslan hayatını kaybederken, M.Ş. Arslan ise yaralanmıştı. Olayın ardından başlayan kan davasının bitirilmesi için Dokuzpınar Muhtarı Aydın Saatçi ile köyün ileri gelenleri devreye girerek, kardeşleri barışmaya ikna etti. Dokuzpınar köyündeki camide düzenlenen barış töreni, Bulanık Müftü Vekili Harun Özkesemen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Özkesemen, "Kardeşler arasında oluşan tatsız bir olayı bugün sulh emriyle, Rabbimizin 'İki kardeşiniz arasında bir bozgunluk, bir sıkıntı olduğu zaman Allah rızası için o kardeşlerin sulhunu yapınız' emriyle inşallah bugün küskünlüğü sonuçlandıracağız ve kardeşler arasında barışı tesis etmiş bulunacağız. Yaklaşık 2 ay önce kardeşler arasındaki bir husumet kötü bir olaya dönüştü. Bize düşen ise bunu sulhla sonuçlandırmak. Tatsız bir olay yaşanmış. Bunu büyütmeye çalışanlar da olmuştur ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Dinimiz emrediyor ki, bir toplumda insanları iyiliğe yöneltip, kötülükten alıkoyanlar olursa o topluluğa bereket yağar. Eğer o toplum bundan yoksun kalırsa bela ve musibet yağar" dedi.

Emekli imam Kemal Temel ise, "Erkeklik kavga etmek değildir. Erkeklik barış yapabilmektir, kardeş olabilmektir, komşu olabilmektir, birlikte yaşayabilmektir. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Allah kardeşlerimize suhuletli, güzel bir muhabbet ortamı nasip etsin inşallah. Barışta emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Barış töreni, verilen yemek ve aile fertlerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçmesi sonrası yapılan dualarla son buldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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