Muş'ta Halk Günü Toplantısı Gerçekleşti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında düzenlenen 'Halk Günü Toplantısı', vatandaşların yoğun katılımı ile yapıldı. Toplantıda vatandaşlar sorunlarını yetkililere iletme fırsatı buldu.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda, kamu kurumlarının temsilcileri hazır bulunurken, vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını doğrudan yetkililere iletme imkanı buldu. Toplantıda vatandaşların her birini tek tek dinleyen Kaymakam Koşansu, iletilen sorunların çözümü için kurum müdürlerine anında talimatlar verdi. Katılımcı ve çözüm odaklı kamu yönetiminin önemine değinen Koşansu, devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirmek adına bu buluşmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kaymakam Koşansu, uygulama sayesinde vatandaşların talepleri alınarak, sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi. Önümüzdeki süreçte daha güzel hizmetler yapacaklarını kaydeden Koşansu, "Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen sorun, sıkıntı, şikayet ve talepleri, ben ve kurum müdürlerimiz takip edecek ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
