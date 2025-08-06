Muş'ta 'Halk Günü' Toplantısı Düzenlendi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun başkanlığında 'Halk Günü' toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya kamu kurum temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Koşansu, bu tür toplantıların devlet ile vatandaş arasında köprü kuran çok önemli bir platform olduğunu belirterek, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile çalıştıklarını ifade etti.

Her bir vatandaşın görüş ve önerisini dikkatle dinleyen Kaymakam Koşansu, ilgili kurum müdürlerine anında talimatlar vererek çözüm sürecini başlattı. Koşansu, kamu yönetiminde şeffaflık, katılımcılık ve vatandaş memnuniyetinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Devletin kapılarının her zaman millete açık olduğunu söyleyen Koşansu, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların sesine kulak vermek bizim en önemli görevimizdir. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ