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Muş'ta Cumhuriyet'in 101. Yıldönümü Resepsiyonu Düzenlendi

Muş'ta Cumhuriyet'in 101. Yıldönümü Resepsiyonu Düzenlendi
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Muş Valiliği, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıldönümü dolayısıyla öğretmen evinde bir resepsiyon düzenledi. Vali Avni Çakır, etkinlikte davetlileri karşıladı ve Cumhuriyetin önemine vurgu yaptı. Konuşmasında, Cumhuriyet'in kurulmasında emeği geçenleri anarak, milletin bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti. Etkinlik, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi korosunun türküleriyle devam etti.

Muş Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Muş Valiliği tarafından öğretmen evinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Vali Avni Çakır, eşi Bahar Çakır ile birlikte davetlileri kapıda karşılayarak selamlaştı.

Milletin büyük bedeller ödeyerek kurduğu Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Vali Çakır, "Bu gururu bizlere yaşatan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet; Milletimizin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur. Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi korosu tarafından türkülerin seslendirildiği programa, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa, Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Muş Valiliği Yerel

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