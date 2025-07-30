Muş'ta Çocuklara Kur'an-ı Kerim Eğitimi

Muş'ta Çocuklara Kur'an-ı Kerim Eğitimi
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Muş Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, yaz tatili boyunca din görevlisi eşliğinde Kur'an-ı Kerim eğitimi alarak manevi gelişimlerini destekliyor.

Muş Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, yaz tatili boyunca din görevlisi eşliğinde Kur'an-ı Kerim eğitimi aldı.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan ve yaz tatili sürecinde izne çıkamayan çocuklara yönelik anlamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Din görevlisi eşliğinde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim eğitimiyle çocukların manevi gelişimleri destekleniyor. Eğitim kapsamında çocukların dini bilgi ve değerlerle buluşmaları sağlanırken, aynı zamanda yaz tatilini verimli ve keyifli bir şekilde geçirmelerine katkı sağlanıyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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