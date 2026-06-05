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Muş'ta "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

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Muş'ta ilk kez kutlanan 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında tören düzenlendi. Programda konuşan yetkililer, infaz personelinin fedakarlıklarına dikkat çekerek, bu özel günün meslektaşları için bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Muş'ta "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" kapsamında kutlama töreni yapıldı.

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, bu yıl ilk kez "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutladıklarını belirtti. Kocaman bir aile olduklarını söyleyen Kantar, "Kamuoyunda çok fazla bilinmese de zor şartlarda fedakar görev yapan bir meslek kurumu. Burada çalışanlar bayramda görevlerinin başında, resmi tatillerde görevlerinin başında, depremde görevlerinin başında, pandemi de görev başında, gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan bir meslek grubu. Yılda sadece bir gün hatırlanmaktan çok daha fazlasını hak ediyor. Ama bu bir başlangıç. 6 Haziran Ceza İnfaz Personelleri Günü'nün teşkilat adına güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ferhat Tuncay, ceza infaz kurumlarının; çeşitli nedenlerle suça sürüklenmiş, suç işlemiş ve kendisine, ailesine ya da topluma zarar vermiş bireylerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren kurumlar olduğunu belirtti. Tuncay, bu kurumlarda hükümlü ve tutukluların rehabilite edilerek iyileştirilmesi ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, "Yüksek görev bilinciyle yapılan bu işlemler mesleğimizin doğası gereği toplumumuzdan uzakta, kapalı kapılar arkasında, sessizce gerçekleşmektedir. Buda hak ettiğimiz değeri görmemize engel bir durum oluşturuyor. Ancak bu durumu tersine döndürmek amacıyla toplumda daha görünür olmamız için toplum barışına yaptığımız bu çalışmaların fark edilmesi için adalet bakanlığımız 6 Haziran gününü ceza infaz personelleri günü olarak kutlanılmasına karar vermiş ve ilan etmiştir. Bugün sayesinde yukarıda saydığım bu çalışmaları halkımıza, devlet erkanımıza tanıtma fırsatı bulmuşuzdur. Kıymetli mesai arkadaşlarım fedakarlıklarınız, yüksek görev bilinciniz, yaşadığınız sorunlar, talepleriniz, düşünceleriniz, duygularınız artık daha görünür olacaktır" ifadelerini kullandı.

Muş Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Albayrak da Denetimli serbestlik hizmetleri, yalnızca kanunların uygulanmasından ibaret olmayan, aynı zamanda insanı merkeze alan, toplumsal huzuru ve kamu güvenliğini güçlendiren çok yönlü bir kamu hizmeti olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından spor branşlarında başarılı olan, örnek davranış sergileyen, uzun hizmet süresi bulunan ve emekliliğe ayrılacak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerine ve vefat eden personel ailelerine plaket ve başarı belgesi verildi.

Törene, Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, savcı, hakim ve çok sayıda infaz koruma memuru katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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