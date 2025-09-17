Muş'ta Bölgesel Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muş'ta AFAD koordinasyonunda düzenlenen bölgesel deprem tatbikatında, 6 ilden gelen bin 65 personel ve 235 araç görev aldı. Senaryo gereği 7.2 büyüklüğünde deprem sonrası yürütülen arama-kurtarma çalışmaları gerçeği aratmadı.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, 6 ilden bin 65 personelin katılımıyla 'Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı' yapıldı. Senaryo gereği merkeze bağlı Boyuncuk köyünde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeye intikal eden ekipler, yıkılan yapılarda arama kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları gerçekleştirdi.

Tatbikata Muş'un yanı sıra Sivas, Erzincan, Ağrı, Kars, Rize ve Gümüşhane AFAD il müdürlükleri ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler katıldı. Toplam bin 65 personel ve 235 aracın görev aldığı tatbikatta, Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlenirken, ilçe kaymakamlarıyla da telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Gerçeği aratmayan tatbikatın, muhtemel bir afet anında kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmesi hedeflendi. Daha sonra Vali Çakır, AFAD Müdahale Planları ve Tatbikatlar Daire Başkanı Yusuf Aysu, Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Aydın ve Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Daştemir, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bahçesindeki yıkılan bina enkazında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alanda, sahra hastanesi ve arama kurtarma ekiplerinin çadırları kuruldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çakır, Muş'un deprem konusunda son derece hassasiyete sahip bir il olduğunu ifade etti.

Özellikle Muş'un Karlıova fay hattına çok yakın olduğu için sürekli teyakkuz halinde olunması gerektiğini ifade eden Çakır, "Planlı tatbikatlarımızdan bir tanesini gerçekleştirdik. Bu tatbikatımıza göre, Boyuncuk köyümüzde 7.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem hem il merkezimizde hem 5 ilçemizde, beldelerimizde ve köylerde maalesef yıkıma sebebiyet verdi. Bu kapsamda bir tatbikat gerçekleştirdik. 6 ilin destek kuvvetleri de ilimize bu doğrultuda geldi. Tatbikatımıza onlar da katıldı. Şu an tatbikat gereği arama kurtarma faaliyetleri sahada devam ediyor. Okulun bahçesinde 6 yaralımızın olduğu binada arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Tatbikata 6 ilden AFAD ekiplerimiz geldi. Bu tatbikat kapsamında 235 araç ve bin 65 personel görev aldı. Yapılarımızı afetle dirençli hale de getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda okullarımızda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda deprem testlerinden geçemeyen binalarımızın yıkımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Eğitim çalışmalarına çok önem verdiklerini ifade eden Çakır, "Şu ana kadar 5 bin 500'den fazla afet gönüllüsü eğitimlerini gerçekleştirdik. Bunlar da afetlerde bizim birer gönüllü ordumuz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, fabrikalarımızda, iş yerlerimizde, insanlarımızın toplu olduğu tüm sahalarda eğitim çalışmalarına ehemmiyet veriyoruz. Şu ana kadar 30 binden fazla vatandaşın eğitim çalışmalarını, bilgilendirme çalışmalarını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Allah böyle afetlerle bizleri sınamasın. Eğer başımıza böyle bir afet gelirse de en az zararla atlatmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Tatbikata, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, kurum amirleri, jandarma, polis, sağlık, Kızılay ve arama kurtarma ekipleri katıldı. - MUŞ