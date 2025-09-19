Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Malazgirt Garnizon Komutanlığından Personel Üsteğmen Okan Sezer'in yaptığı konuşmanın ardından Kaymakam Göksu Bayram, gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı.

Çelenk koyma törenine Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Erkan Boz, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Erol Sakman, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MUŞ