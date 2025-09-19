Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Haberler

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Malazgirt Garnizon Komutanlığından Personel Üsteğmen Okan Sezer'in yaptığı konuşmanın ardından Kaymakam Göksu Bayram, gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı.

Çelenk koyma törenine Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Erkan Boz, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Erol Sakman, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
