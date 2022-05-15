Muratpaşa'da 3. Çevre Festivali Devam Ediyor - Haberler

MURATPAŞA, ANTALYA (ANKA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gripin konseriyle devam eden Muratpaşa 3. Çevre Festivali'nde "Çevre duyarlılığı asla bir hobi, sosyal faaliyet değildir. Yaşamımızın savunulması, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın savunulmasıdır" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlendiği Çevre Festivali, Gripin konseriyle devam etti. Festivalin düzenlediği Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam Alanı'nın yanında düzenlenen konserde binlerce genç bir araya geldi.

"YAŞAMIMIZIN SAVUNULMASI İÇTİĞİMİZ SUYUN SOLUDUĞUMUZ HAVANIN SAVUNULMASIDIR"

Konseri, Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte takip ederken dinleyiciler arasında Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov da yer aldı. Uysal, gecede yaptığı konuşmada çevre duyarlılığının asla bir hobi, sosyal faaliyet olmadığını belirterek, "Yaşamımızın savunulması içtiğimiz suyun soluduğumuz havanın savunulmasıdır" dedi.

"UKRAYNA VE YER YÜZÜNDEKİ BÜTÜN SAVAŞLARA KARŞIYIZ"

Uysal, konuşmasının devamında Ukrayna Antalya Konsolosunun da konserde olduğunu hatırlattı ve "Ukrayna ve yer yüzündeki bütün savaşlara karşıyız. Konuyla ilgili bütün siyasetçileri savaşı durdurmaya davet ediyoruz. Savaştan zarar gören halkların yanındayız. Ukrayna halkının da yanındayız" diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa 3. Çevre Festivali'nde, konser öncesi stant ve atölyeleri gezerek katılım sertifikalarını takdim etti.