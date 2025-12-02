Murat Dağı Gençlik Kampı'nda 42'inci Dönem Gece Etkinliği Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Gençlik Kampı'nda düzenlenen '2025 yılı 42'inci Dönem Gece Etkinliği', Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan program, şiir akşamı, sahne performansları ve "Haftanın Günleri" adlı oyunun sergilenmesiyle devam etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede kamp ortamının gençlere sorumluluk bilinci, dayanışma ve kişisel gelişim alanında önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Programda gençlere seslenen Vali Musa Işın, insanın var oluş amacına değinerek gençlerin hangi mesleği seçerse seçsin milletine, memleketine ve İslam'a hizmet sorumluluğunu taşıması gerektiğini belirtti.

"Bir elinizde teknoloji, bir elinizde Kur'an olsun; bu iki kanat geleceğin güçlü gençlerini oluşturur" ifadelerini kullanan Işın, namazın önemine dikkat çekerek internet bağımlılığı konusunda uyarılarda bulundu. Gençlerin ailelerine teşekkür eden Vali Işın, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz, Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Gece, saz ekibi eşliğinde düzenlenen sıra gecesiyle devam etti ve gençlerin coşkusuyla sona erdi. - KÜTAHYA