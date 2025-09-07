Muradiye Mahalle Muhtarından Engelli Genç Kıza Örnek Destek

Diyarbakır Muradiye Mahalle muhtarı Dilek Demir, örnek bir çalışmaya imza atarak, 25 yaşındaki engelli genç kız için engelli arabası temin edip kıza hediye etti.

Yaptığı çalışmalarla 'mahallenin anası' lakabını alan Muradiye Mahalle muhtarı Dilek Demir, 25 yaşındaki 35 kilogram ağırlığındaki engelli kız için seferber oldu. Engelli kızın yaşamını kolaylaştırmak için bir mağazaya giden Demir, buradan aldığı engelli bebek arabasını kıza hediye etti. Demir, "Muradiye Mahallesi'nde özel bir kızımız için uzun süredir verilen emekler, sonunda mutluluğa dönüştü. 25 yaşında ve 35 kilo ağırlığındaki engelli kızımızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engelli bebek arabası temin edildi. Onun hayatına büyük bir konfor sağlayacak bu destek, yüzündeki tebessümle birlikte herkese umut ve sevinç oldu. Küçük bir adım gibi görünse de aslında çok büyük bir anlam taşıdı. Muradiye Mahallesi olarak biliyoruz ki dayanışma ve yardımlaşma, engelleri aşmanın en güçlü yoludur. Her bireyin hayatına dokunmak, sadece onların değil, hepimizin yüreğini güzelleştirir" dedi. - DİYARBAKIR