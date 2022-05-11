Muradiye'de 'Hu' ilahileri yankılandı - Haberler

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Muradiye'de 'Hu' ilahileri yankılandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muradiye'de 'Hu' ilahileri yankılandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Öğrenci Korosu, Muradiye Kur'an ve El Yazması Müzesi'nde 'Hu' ilahilerden oluşan bir repertuarla seyircilerin karşısına çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Öğrenci Korosu, Muradiye Kur'an ve El Yazması Müzesi'nde 'Hu' ilahilerden oluşan bir repertuarla seyircilerin karşısına çıktı.

Katılımın yüksek olduğu konser, tek bölümden oluştu. Konserin sunumunu Meliha Alp yaparken, Türk Tasavvuf Müziği Öğrenci Korosu'nun şefi İlker Cansevdi oldu. Türk Sanat Müziği Bölümü İcra Heyeti sanatçıları Yusuf Yılmaz, Fatih Üzerker ve Noyan Bükülen de öğrencilere sazlarıyla eşlik etti.

Konserde; Ali Dündar, Muhammed Aydın ve Alper Üsküplü seslendirdikleri eserlerle, Mustafa Bilir ise okuduğu kaside ile müzikseverlerden tam not aldı. Şef İlker Cansevdi'nin seyircilere teşekkür konuşmasıyla etkinlik son buldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Tasavvuf Müziği, Türk Sanat Müziği, Konser, Yerel, Haberler

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