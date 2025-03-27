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Muradiye Camii'nde Kadir Gecesi Yoğunluğu

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Mimar Sinan'ın Ege Bölgesindeki tek eseri Muradiye Camiinde Kadir Gecesi dolayısıyla cemaat yoğunluğu yaşandı. Yer bulamayanlar cami bahçesinde ceketlerini çimlere sererek teravih namazını kıldı. Etkinlikte çocuklar tarafından Kur'an ziyafeti sunuldu.

Mimar Sinan'ın Ege Bölgesindeki tek eseri Muradiye Camiinde, kadir gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Camide yer bulamayan cemaat, cami bahçesinde yere serilen hasır ve kilimler tükenince ceketlerini çimlere sererek teravih namazını kıldı.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve Müslümanlar tarafından on bir aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesinde, Manisa'da camiler doldu taştı. Mimar Sinan'ın Ege bölgesinde tek eseri olan Muradiye Camiinde de yoğunluk yaşandı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, camiinin bahçesini de doldurdu. Yere serilen hasır ve kilimlerin bitmesine rağmen, teravih namazını kılmak isteyen cemaat ceketlerini çimlere sererek namazlarını kıldı. Namaz bitiminde lokum, süt, tatlı gibi çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Çocuklardan Kur'an ziyafeti

Muradiye Camiinde kursa katılan çocuklar tarafından, teravih namazı bitiminde Kur'an ziyafeti yapıldı. Çocukların ezberlemiş oldukları süreleri okudukları etkinlik, cemaat tarafından büyük beğeni topladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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