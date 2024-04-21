Munzur Dağlarında Ayı ve Dağ Keçileri Görüntülendi

Munzur Dağlarında ayı ve dağ keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, kış uykusundan uyanan ayı ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

Kış uykusundan uyanarak karlı arazide yiyecek arayan boz ayı ile Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, Erzincan'da görüntülendi.

Yaban hayatını gözlemlemek için Munzurlara çıkan Meriç Yeter, önce karlı arazi boz ayıyı ardından da sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran dağ keçilerini havadan drone ile görüntüledi.