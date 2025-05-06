Mülkiye Başmüfettişi Öner, Kaymakam Memiş'i Ziyaret Etti

Burhaniye'de Mülkiye Başmüfettişi Öner, kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti

Eski Burhaniye Kaymakamı Vali Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Öner, Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. Konuğunu makamında kabul eden Memiş, ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir ziyaret için Burhaniye ye gelen ilçenin eski kaymakamı Vali Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Öner, Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam İlyas Memiş, Vali Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Öner'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR