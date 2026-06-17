430 Mülki İdare Amirinin Görev Yerleri Yenilendi

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, İçişleri Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer, aynı yer Genel Müdür Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tekin Dundar, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk müşavirliğine atandı.

"430 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri yeniden belirlendi"

Ayrıca karar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri; liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda; taşra teşkilatımızda görev yapan 15 Mülki İdare Amirinden 11'i Kaymakam, 4'ü Vali Yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatımızdaki görevlere atanmıştır. Ayrıca 208 Mülki İdare Amirimiz Kaymakamlıktan Kaymakamlığa, 82'si Kaymakamlıktan Vali Yardımcılığına, 74'ü Vali Yardımcılığından Vali Yardımcılığına, 32'si ise Vali Yardımcılığından Kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, 6'sı il, 7'si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 Mülki İdare Amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 Mülki İdare Amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış; yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı Mülki İdare Amirlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Atamalar sonrası hayırlı olsun dileklerini paylaşan Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda; milletimize en yakın devlet temsilcileri olan mülki idare amirlerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleriyle şehirlerimize ve aziz milletimize hizmet etmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Kararnamemizin; mülki idare amirlerimize, kıymetli ailelerine, görev yapacakları şehirlerimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim, üstlendikleri bu önemli vazifelerde kendilerine muvaffakiyetler nasip eylesin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı