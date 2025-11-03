Muhtarlara Plaket Takdimi: Kamu Yararına Faaliyetlere Destek

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu yararına yürütülen okul bakım ve onarım faaliyetlerine destek veren muhtarlara, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir tarafından plaket takdim edildi.

Denetimli serbestlik kapsamında sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Kürtün Ortaokulu'nun boya, bakım ve onarım işlerinde malzeme temini sağlayan ve makinesi arızalanan yükümlüye yeni boya makinesi alarak destek veren Kürtün Mahallesi Muhtarı Özkan Yıldırım ile Ahubaba Ortaokulu'nun bakım ve onarım çalışmalarına katkı sağlayan Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, yaptıkları katkılardan dolayı plaketle ödüllendirildi.

Plaket takdiminde konuşan Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, denetimli serbestlik hizmetlerinin toplum desteği ile daha etkin yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Bu çalışmada toplum temelli infaz anlayışının önemli bir ayağı olan gönüllülük müessesesinin en güzel örneklerinden birini gördük. Gerek yükümlülerin özverili çalışmaları gerekse hayırseverlerin katkılarıyla sistem daha verimli şekilde yürütülmektedir" dedi. - SAMSUN