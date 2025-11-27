Muhtarlar Tamer Kurtul'a Ziyarette Bulundu
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden muhtarlar, yeni atanan Yenipazar İlçe Emniyet Amiri Tamer Kurtul'u ziyaret ederek başarılar diledi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uzun yıllar görev yapan ve 'Efsane Komiser' olarak olara adlandırılan Tamer Kurtul geçtiğimiz aylarda Yenipazar İlçe Emniyet Amiri olarak atanmıştı. Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gücen, muhtarlar Ömer Şen, Fikri Balcı tüm muhtarlar adına Yenipazar İlçe Emniyet Amiri Tamer Kurtul'a yeni görevinde başarılar dilediler. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel