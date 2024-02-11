Muhtarlar, alınmayan tebligatlarla dertte

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde muhtarların başı zamanında alınmayan tebligatlarla dertte. Ayda yaklaşık 100 dolayında tebligat geldiğini belirten Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt, vatandaşları cezai işlemle karşılaşmamaları için duyarlı olmaya çağırdı.

Alınmayan tebligatların dolaplarını doldurduğunu ifade eden Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt, "Çok sayıda tebligat geliyor. Zamanında alınmayan evraklar çok fazla. Postacı, evinde bulamadığı vatandaşların tebligatlarını bize getirirken ev kapılarına yazı bırakıyor. Vatandaşlar bunları zamanında almadıkları zaman itiraz süreleri geçiyor. Bazen cezalı duruma düşüyorlar. Bize yaklaşık ayda 100 dolayında tebligat geliyor. Vatandaşların duyarlı olmalarını istiyoruz. Tebligatlarını zamanında alıp cezalı duruma düşmesinler" dedi. - BALIKESİR