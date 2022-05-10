Muhtardan ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz kalem

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, ihtiyacı olan öğrenciler için ücretsiz kalem dağıtmaya başladı.

Öğrencilerin ve ihtiyacı olup satın alamayan ailelerin faydalanabilmesi için muhtarlığında ücretsiz kalem dağıtmaya başlayan Hüseyin Alparslan, bu hizmetin örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Mahalle halkının ihtiyacı kadar kalemi çocuklarına aldığını ve mutlu olduklarını aktaran Alparslan, vatandaşların evlerinde kullanmadığı kırtasiye malzemelerini getirmesi için çağrıda bulundu. Kendisine soysal medya hesabı aracılığıyla ulaşan birçok vatandaşın olduğunu belirten Alparslan "Bir vatandaşımız muhtarlığımıza evindeki kullanmadığı ve hobi olarak biriktirdiği kalemleri getirmişti. Bu kalemlerden yola çıkarak biz bir kaç arkadaşımıza söyledik onlar da getirdiler. Kalemler biriktirince ben de bunu sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşıp ihtiyacı olanlara vermek istedim. Vatandaş geldi, ihtiyacı kadar çocuklarına aldı, mutlu oldu. Eğer kullanmadığınız bu tür kırtasiye malzemesi varsa hiç olmazsa ihtiyacı olup alamayan kişilere ulaştırmak amacıyla muhtarlığımıza gelip bırakabilirsiniz" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel