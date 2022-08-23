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Muhtar susayan kuşa şişe kapağıyla su içirdi

Yerel Haberler

Muhtar susayan kuşa şişe kapağıyla su içirdi

Zonguldak Alaplı İlçesi Mollabey Köyünde susuzluktan bitkin düşen kuşa, Mollabey Muhtarı tarafından şişe kapağından su verilmesi arkadaşları tarafından alkışlandı.

Zonguldak Alaplı İlçesi Mollabey Köyünde susuzluktan bitkin düşen kuşa, Mollabey Muhtarı tarafından şişe kapağından su verilmesi arkadaşları tarafından alkışlandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Mollabey Köyünde Muhtar Savaş Karaca arkadaşlarıyla sohbet ederken yolda hareketsiz ve bitkin duran kuşu buldu. Havaların sıcak olması nedeniyle susuzlukta bitkin düştüğünü düşündükleri kuşu yakalayan Karaca, plastik şişenin kapağına su doldurarak kuşa verdi. Muhtar Savaş Karaca'nın uzattığı su dolu kapaktan bir süre su içen kuş, daha sonra bir vatandaş tarafından eliyle kuşa sevdiği görüldü.

Cep telefonu ile diğer arkadaşları tarafından kaydedilen anlarda, kuşa su veren Muhtar Savaş Karaca'yı arkadaşları tarafından alkışlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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