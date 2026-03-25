Muhsin Yazıcıoğlu Adıyaman'da anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Adıyaman İl Teşkilatı tarafından, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Adıyaman kent merkezinde bulunan Meydan Camii'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program kapsamında Mevlid-i Şerif okutulurken, merhum Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma programına Büyük Birlik Partisi (BBP) Adıyaman İl Teşkilatı yöneticileri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, katılımcılar Yazıcıoğlu için dua etti.

Programda konuşan BBP Adıyaman İl Başkanı Basri Atçı, merhum lideri rahmetle andıklarını belirterek, "Muhsin Başkanımız adına mevlid-i şerif okuttuk, akabinde helva ikramımız oldu. Muhsin başkan ile birlikte hayatını kaybeden diğer şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır ve metanet temenni ediyorum" diye konuştu.

Anma programı, cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti

Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı

Ailesiyle sinemaya gitti, filmi bırakıp yaptığına bakın