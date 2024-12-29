Üye Girişi
Haberler
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Türkiye, elektrik sektörü için Şam'da
Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti

Muhsin Yazıcıoğlu, 70. doğum yıl dönümünde kabri başında anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu, 70. doğum yıl dönümünde kabri başında anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, doğumunun 70. yıldönümünde Ankara'daki kabri başında anıldı. Törene Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve parti üyeleri katıldı.

Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, doğumunun 70. yıldönümünde Ankara'daki kabri başında anıldı.

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, doğumunun 70. yıldönümünde Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Parti Kurucular Kurulu Üyesi Şevket Göçmen ve parti üyelerinin katıldığı törenle Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri başında anıldı. Yazıcıoğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açıklamada bulunan Çayır, "Beraber yol yürümekten şeref ve onur duyduğum rahmetli genel başkanım. Zaman zaman yalnız kalırdın, insanlar kapını çalmazdı, yanındaydım. Birçok arkadaşımız yanındaydı. Şimdi birçok gelen insan var. Gecenin bir vaktinde, ayazda, elinde çocukları olan, ayağında da terlik olan anneler gördüm. Sayın genel başkanım yüce Allah seni memleketin yüreğine koydu. Sen seçilmiş bir kişisin. Rabbim seni cennetinle müjdeledi, peygamberine de komşu eyledi. Ne mutlu sana, ne mutlu bize, ne mutlu Türk'e, ne mutlu bu coğrafyaya" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
img

DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum

Son Dakika Haberleri

"Beş Hececiler" olarak anılan şair grubunun adındaki "Beş" hangisini ifade eder? Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? Adını değiştirmeden önceki adı "Neftalí Ricardo Reyes Basoalto" olan hangisidir? Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ? Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Denizli Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.