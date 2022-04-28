Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'nde Elmalılılar'la Buluştu

ELMALI, ANTALYA (ANKA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'nde, Elmalı halkıyla bir araya geldi. 5 bin kişiyle iftar yapan Başkan Böcek, STK ve muhtarlarla da buluştu. Başkan Böcek, 19 ilçenin kırsal bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların aboneliklerinde düzenleme yapacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Cavit Arı, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, daire başkanları ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile birlikte Elmalı'da vatandaşlarla buluştu.

Başkan Böcek'in Elmalı programının ilk durağı, Tekke Köyü Abdul Musa Türbesi oldu. Başkan Böcek, Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özer, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alevi Dedesi Hüseyin Eriş ile birlikte dua etti. Ziyarette Dernek Başkanı Alevi Dedesi Hüseyin Eriş, Başkan Muhittin Böcek'in sağlığı için adak kesti. Başkan Böcek, daha sonra Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ü ziyaret ederek ev sahipliği için teşekkür etti.

"ÇÖZÜM ADAMIYIZ"

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Kadir Gecesini Elmalı'da hemşehrileri ile geçirmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Böcek, STK ve muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm önerileri üretti. Kurallı, kimlikli, kent hedefiyle göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Böcek, "Her ilçemizde muhtarlarımız, STK'larımız ile bir araya geliyoruz. Antalya'da 913 muhtarımız var. İlçe ilçe gezerek, tüm muhtarlarımızın taleplerini dinleyerek, kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Siz bizim vatandaşlarla aramızda köprü vazifesi görüyorsunuz. Bizim çalışma arkadaşımızsınız. Ben sizin verdiğiniz oyları beş sene namusum gibi beş sene koruyacağıma söz verdim. Biz çözüm adamıyız. Siz hizmet etmek boynumuzun borcudur. Sevgi varsa çözümde var" dedi.

BİR DEVİR KAPANACAK

Muhtarların düğün salonu talebine karşı Elmalı Belediyesi'nin yer tahsis edeceğini, tahsis sonrası da çalışmalara başlayacaklarını belirten Başkan Böcek, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle borçlu belediyelerin ilk sırasında yer aldığını söyledi. Tüm ilçelerde asbestli boruların değiştirileceğini ve bir devrin kapanacağını söyleyen Başkan Böcek, Elmalı'ya yapılması gereken hizmetleri yapmak için gayret edeceğini belirtti.

DOĞALGAZ GELECEK

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçeleri kapsayan mezarlık bakım ve onarım ihalesine çıktıklarını kaydeden Başkan Böcek, Elmalı'nın da 60 mahallesinde bulunan 118 mezarlığın öncelikli hizmetlerinin yerine getireceğini söyledi. Tarıma büyük önem verdiğini anlatan Başkan Böcek, "Özellikle üretim konusunda çiftçimizin her daim yanındayız. Öncelikle üretimle ilgili fidan dağıtımı, fide, hamur yoğurma makinası, üzüm sıkma makinası, süt tankı gibi ne yapılması gerekiyorsa veriyoruz. Elmalı'ya doğalgazı da getireceğiz" dedi.

HAYVANCILIK ABONELİĞİNDE DÜZENLEME

ASAT'ın abonelikleri konusunda hayvancılıkla uğraşan çiftçilere özel bir düzenleme yapacaklarının altını çizen Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı su satışlarımızın KDV'sini yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü. İlk gün başlatan Belediye Başkanıyım. Su satışımızla ilgili 73 milyon zararımız oldu. Millet İttifakının 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu taahhüt ettik, çiftçimizin mazotunu, gübresini enerjinin KDV'si ÖTV'si düşürülsün dedik, yapılmadı. ASAT'ın geçen yıl 22 milyon gelen su faturası bu yıl 62 milyon geldi. Temmuz ve Ağustos'u düşünemiyorum. Kepez bölgesinde asgari ücret alamayan vatandaş 9 lira ödüyor. Ama buraya gelip villa yapan vatandaşımız da 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tonajını 15 den yukarıya çıkaracağız. Hayvancılıkla ilgili ekstra bir durum var. Değerlendireceğiz. 19 ilçemizde kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın aboneliklerini düzelteceğiz. Biz bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz."

İFTAR VE SAHUR YAPTI

Başkan Böcek, muhtar buluşmasının ardından Elmalılı hemşehrileri ile iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı en müstesna aylardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek Elmalılı vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramını da kutladı.

Başkan Böcek, Elmalılı hemşehrilerini 6-7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Aksu İlçesi Solak Mahallesi'nde düzenlenecek Yörük Türkmen Festivali'ne davet etti.

Başkan Böcek, iftar sonrası Elmalı esnafını da ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek 'Kadir Gecesi'ni kutlayan ve 'Hayırlı Kandiller' dileyen Başkan Böcek, daha sonra teravih ve sahur programına katıldı.