Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Kemal Parlak, 14 Yıldır Rakipsiz

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak, 14 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde gaziler ve genç nesiller için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Parlak, derneğin sosyal, ekonomik ve kültürel yönde faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak, 14 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde şehirde rakipsiz olduğunu belirterek, hem gaziler hem de genç nesiller için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevini tamamladıktan sonra sivil toplum faaliyetlerine yöneldiğini ifade eden Parlak, "Bizler 1974 yılında Kıbrıs'ta savaşan askerleriz. TSK olarak vatan borcumuzu ödedik. Sivil toplum kuruluşu olarak da 14 yıldır derneğimizin başkanlık görevini yürütüyorum. Gazilerimizle birlikte okullara giderek çocuklarımıza gaziliği ve savaşların önemini anlatıyoruz. Kendimizi gezen, canlı bir kütüphane olarak görüyoruz" dedi. Parlak, 14 yıldır görevde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Sosyal, ekonomik ve kültürel yönde çalışmalar yapıyoruz. Ömrüm el verirse 14 yıl daha bu görevi sürdürmek isterim. Şu ana kadar herhangi bir rakibim de olmadı. Kırşehir'de 53 üyemiz bulunuyor ve genel kurullarda karşıma çıkan aday olmadı" diye konuştu.

Muharip Gazi Mehmet Ardıç da başkan Parlak'ın 14 yıldır sürdürdüğü görevden memnun olduklarını dile getirerek, "Birlik ve beraberliğimizin devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bir diğer Muharip Gazi Nuri Saraç ise, "TSK'da omuz omuza görev yaptığımız arkadaşlarımızla sivil toplum çatısı altında da uyum içinde çalışıyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

Parlak, Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesinde görev süresiyle en uzun süreli STK (sivil toplum kuruluşları)başkanı olarak da kayıtlara geçti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
