Muğlaspor'da koltuk minik başkana emanet

23 Nisan kutlamaları kapsamında başkanlık makamını devralan Yağmur Tağ, ilk talimatını verdi. Minik başkan, tüm Muğla halkını şampiyonluk ateşi etrafında birleşmeye davet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Muğlaspor'da anlamlı bir temsili devir gerçekleşti. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, başkanlık makamını Sportif Direktör Tolga Tağ'ın kızı Yağmur Tağ'a devretti. Temsili olarak koltuğa oturan minik başkan Yağmur Tağ, maçlarda Muğlaspor'a destek olmaya davet etti. Minik başkanın üzerinde Muğlaspor formasıyla yaptığı konuşma renkli görüntülere sahne oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı