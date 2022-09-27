Muğla yerel haberi | 'bozkırın Tezenesi' Fethiye'de Türkülerle Anıldı Yerel Haberler Muğla haberleri: Fethiye Belediyesi, ölümünün 10’uncu yılında büyük ozan Neşet Ertaş’ı unutmadı. 'Bozkırın tezenesi', Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserle anıldı. Fethiye Belediyesi, ölümünün 10'uncu yılında büyük ozan Neşet Ertaş'ı unutmadı. 'Bozkırın tezenesi', Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle anıldı. Fethiye Belediyesi'nin her yıl gerçekleştirdiği Neşet Ertaş Anma Konseri, bu yıl FBKM'de yapıldı. Gecede, Mustafa Selçukoğlu, Aysun Karasaçlı, Ali Tunç ve Adem Kazan sahne aldı. Belediye Orkestrası eşliğinde Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türkülerini seslendiren sanatçılar, büyük alkış aldı. Gecede, Neşet Ertaş'ın hayatı da sanatçılar tarafından anlatıldı. Programın ardından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca, Belediye Meclis Üyesi Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Halime Ok tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi. Konser sonunda salonu dolduran vatandaşlar, sanatçıları ayakta alkışladı. Kaynak: ANKA / Yerel Fethiye Belediyesi Neşet Ertaş Fethiye Yerel Haberler

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