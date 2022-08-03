Muğla yerel haberi... Bodrum Belediyesi'nden Ücretsiz Futbol Kursu - Haberler

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Muğla yerel haberi... Bodrum Belediyesi'nden Ücretsiz Futbol Kursu

Muğla yerel haberi... Bodrum Belediyesi'nden Ücretsiz Futbol Kursu

Muğla haberi... Bodrum Belediyesi, yaz tatili süresince çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz yaz kurslarına Futbol Kursunu da ekledi.

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Bodrum Belediyesi, yaz tatili süresince çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz yaz kurslarına Futbol Kursunu da ekledi.

Yaz kursları kapsamında düzenlenen Gitar Kursu kayıtları sürerken Futbol Kursu da yaz tatili süresince 9-12 yaş grubu çocuklara yönelik olarak Mumcular, Göltürkbükü ve Turgutreis Mahalleleri'nde düzenlenecek.

Gençlerin kişisel gelişiminden yeteneklerinin keşfine, sosyal beceriler kazandırılmasından spora kadar kurslar vermeyi sürdüren Bodrum Belediyesi, çocukları spor ve sanatla buluşturmak için hazırlamış olduğu kurslar kapsamında geleceğin yetenekli gençlerini yetiştirmek üzere futbol kursları düzenliyor. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocukların verimli zaman geçirmesine yönelik hazırlanan kurslar, yaz tatili süresince devam edecek.

Futbol kursuna katılmak isteyenler, Bodrum Belediyesi resmi web sitesindeki duyurular kısmından indirecekleri başvuru formunu doldurup bir adet vesikalık fotoğraf ile Bodrum Belediyesi Evrak Kayıt birimine başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi 12 Ağustos 2022 olup, başvurular mesai bitimine (17.30) kadar yapılabilecek.

ANKA / Yerel

Turgutreis Türkbükü Futbol Bodrum Yerel Haberler

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