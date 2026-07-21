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Muğla Valisi Akbıyık, İçişleri Bakanlığı toplantısına katıldı

Muğla Valisi Akbıyık, İçişleri Bakanlığı toplantısına katıldı
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İçişleri Bakanı başkanlığında düzenlenen video konferansta siber güvenlik tedbirleri ele alındı. Toplantıya Muğla Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı katıldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, siber güvenlik tedbirlerinin ele alındığı geniş katılımlı video konferans toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Bakan Yardımcıları, İl Valileri, güvenlik bürokrasisi ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir video konferans (VKS) toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıya Muğla'dan Vali Dr. İdris Akbıyık'ın yanı sıra Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz ve Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen katılım sağladı.

Toplantının ana gündem maddesini siber güvenlik oluşturdu. Bu kapsamda, Türkiye genelinde siber güvenlik alanında alınan mevcut ve ilave tedbirler ile bu alanda yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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