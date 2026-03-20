Vali Akbıyık bayram namazını Menteşe'de kıldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı namazını Menteşe Kurşunlu Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Akbıyık'a il protokolü de eşlik etti, uzun kuyruklar oluştu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını Menteşe ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii'nde eda etti. Vali Akbıyık'a namazda Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can da eşlik etti. Bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşan Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyelerine yoğun ilgi gösterildi. Bayramlaşma sırasında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar tek tek selamlaşarak bayramlaştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı