Muğla Valisi Akbıyık'tan yeni yıl mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık yeni yıl öncesi yayımladığı mesajında, vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenli ir ortamda girebilmeleri için Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik başta olmak üzere tüm birimlerin görev başında olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Sevinçleriyle, hüzünleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılı daha geride bırakırken; 2026 yılına hep birlikte ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Her yeni yıl, geçmişi muhasebe ettiğimiz; hedeflerimizi gözden geçirip yeniden şekillendirdiğimiz kıymetli bir başlangıçtır. Bu duygu ve inançla, yeni yılın birlik ve beraberlik içinde umutlarımızı büyüteceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2026 yılının; savaşların sona erdiği, insanlığın huzur ve güven içinde kardeşlik duygularıyla birbirini kucakladığı; sevgi, saygı ve merhamet ikliminin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da her zaman vurguladığı gibi; ülkemizin en büyük gücü birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışma ruhumuzdur. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle, Muğla'mızı ve ülkemizi daha da ileri taşımak için gece gündüz demeden sorumlulukla çalışmayı sürdüreceğiz. Geride bıraktığımız 2025 yılında; eğitimden sağlığa, turizmden tarıma kadar pek çok alanda şehrimizin gelişimine katkı sunan çalışmaları kararlılıkla yürüttük. Yeryüzü cenneti Muğla'mıza değer katan yatırımları ve projeleri adım adım hayata geçirirken, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Önümüzdeki dönemde de omuz omuza vererek; yaşam kalitesini yükselten, üretimi ve istihdamı güçlendiren, çevreyi ve kültürel mirası koruyan adımları daha da hızlandıracağız. Öte yandan; yeni yılın ilimizde huzur ve güven içinde karşılanması için, Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen yeni yıl tedbirleri kapsamında, emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz sahada 7/24 görev başındadır; trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda gerekli planlamalar titizlikle uygulanmaktadır. Bu vesileyle; tüm Muğlalı hemşehrilerimin, yeni yılı ilimizde karşılayacak misafirlerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; 2026'nın sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA