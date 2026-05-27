Muğla Valisi Akbıyık vatandaşlarla bayramlaştı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, bayram namazının ardından Menteşe Kurşunlu Camii'nde Muğlalı vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Muğla'da bayram coşkusu, tarihi Menteşe Kurşunlu Camii'nde kılınan bayram namazıyla başladı. Bayram namazını eda etmek için camiye akın eden Muğlalılara, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da eşlik etti. Kılınan namazın ve edilen duaların ardından bayramlaşma programına geçildi.

Namaz sonrasında cami cemaati ve Muğlalı hemşehrileriyle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik eden Vali Dr. İdris Akbıyık, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren en özel günler olduğunu vurguladı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen ve onlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Akbıyık, tüm Muğla halkına huzurlu, mutlu ve sağlık dolu bir bayram diledi. - MUĞLA

