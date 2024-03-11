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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Marmaris'ten Gelen Öğrencilere Gençlik Merkezi Etkinliklerini Tanıttı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gönüllü öğrencileri tarafından Marmaris'ten Muğla'nın Menteşe ilçesine gelen öğrencilere gençlik merkezinin etkinlikleri tanıtıldı. Marmaris'ten gelen öğrencilere gençlik merkezinin deneyap teknoloji atölyeleri ve robotik kodlama sanat atölyesi tanıtıldı. Ayrıca çocuklar Hacivat ve Karagöz oyunuyla eğlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gönüllü öğrencileri tarafından Marmaris'ten Muğla'nın Menteşe ilçesine gelen öğrencilere gençlik merkezinin etkinlikleri tanıtıldı.

Marmaris'ten Menteşe'ye gelen öğrencilere gençlik merkezinin deneyap teknoloji atölyeleri tanıtıldı. Yine gençlik merkezinin faaliyetlerinden biri olan robotik Kodlama sanat atölye çalışmaları tanıtılırken geleneksel çocuk oyunları olan Hacivat ve Karagöz oyunuyla çocuklar doyasıya eğlendi.

Marmaris'ten gelen öğrencilere tanıtım yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Batuhan Met" Bugün gençlik merkezimizde Marmaris'ten gelen çocukları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklar bilimle sanatla iç içe geçirmiş olduğu atölyelerde eğlenceli vakit geçirdiler. Son olarak çocuklara yönelik olan Hacivat ve Karagöz oyunuyla çocukları eğlendirdik. Çocuklara yönelik bu etkinlikleri bizlere sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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