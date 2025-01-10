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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 'Tekno Kafe Perşembe' Etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 'Tekno Kafe Perşembe' Etkinliği
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen 'Tekno Kafe Perşembe' etkinlikleri ile araştırmacıları bir araya getiriyor. Her hafta farklı konularda bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı sağlanıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO), Araştırma Laboratuvarları Merkezi'nde (ALM) her Perşembe 'Tekno Kafe Perşembe' etkinliği düzenliyor.

'Kahvede Tanışalım, Fikri Konuşalım' sloganıyla araştırmacıları bir arada olmaya davet eden TTO, her hafta farklı konu başlıkları ile ilgili katılımcıları bilgilendiriyor. Eğitimlerde AB ve TUSEB projelerinden, European Research Council programlarına; Erasmus program rehberinden, eğitimde yenilikçi uygulamalara kadar pek çok başlıkta görüş alışverişi ve deneyim paylaşımı imkanı sunuluyor.

Prof. Dr. Ertan Ercan koordinatörlüğünde yürütülen çalışmada aynı zamanda disiplinler arası iş birliği için katılımcılara bağlantı kurma imkanı sağlanıyor. TTO'nun çalışma alanları ve paydaşlarına sunduğu desteklerin de anlatıldığı 'Tekno Kafe Perşembe' yıl boyu devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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