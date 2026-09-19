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Muğla Ortaca'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu yapıldı

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Muğla Ortaca'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu yapıldı
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Muğla'nın Ortaca ilçesinde anma programı düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başlayan törende gaziler saygı ve minnetle anıldı, ardından katılımcılar kahvaltıda bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Muğla'nın Ortaca ilçesinde anma programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende çelenk sunumu yapıldı. Törende, vatan uğruna mücadele eden gaziler saygı ve minnetle anıldı.

Çelenk sunumunun ardından programa katılanlar, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Gaziler ve katılımcıların sohbet ettiği program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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