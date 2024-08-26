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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi

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Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelindi. Toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki sorunları ve talepleri dile getirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçe Kaymakamı Mustafa Maslak her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı çerçevesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında Köyceğiz'de görev yapan muhtarların mahallelerindeki sorunların tespiti ve çözümü için toplantı düzenlendi. Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Köyceğiz Kaymakam Maslak, mahallelerde yaşanılan sorunların tespiti için bu toplantıyı düzenlediklerini ve muhtarlardan özellikle mahallelerindeki asayiş durumlarında karşılaşacakları sorunları vakit kaybetmeden ilgili kurum amirleriyle paylaşılmasını istedi. Maslak toplantıda muhtarlara teker teker söz hakkı vererek mahallelerindeki sorun ve talepleri dinleyerek not aldırdı ve sorunların çözümü içinde gerekli olan çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Toplantı sonunda Kaymakam Mustafa Maslak muhtarların talep ve şikayetlerini dinledikten sonra katılan herkese teşekkür ederek, sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını belirtti. Köyceğiz Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan muhtarlar toplantısına ilçe kurum müdürleri ile birlikte mahalle muhtarları katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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