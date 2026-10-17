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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yüksek kesimlere sezonun ilk karı yağdı

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yüksek kesimlere sezonun ilk karı yağdı
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde rakımı yaklaşık bin 800 metre olan yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sezonun ilk kar yağışı görüldü. Kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken doğa manzarası değişti ve sezonun ilk karı vatandaşların ilgisini çekti.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yüksek kesimlerde sezonun ilk kar yağışı görüldü.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, rakımı yaklaşık bin 800 metre olan yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sezonun ilk karı yağdı. Bölgeyi beyaza bürüyen kar yağışı, kış mevsiminin habercisi oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgedeki doğa manzarası değişirken, sezonun ilk karı vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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