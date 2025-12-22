Haberler

Milas'ta bozuk yollar hayatı olumsuz etkiliyor

Milas'ta bozuk yollar hayatı olumsuz etkiliyor
Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde, altyapı çalışmaları nedeniyle aylardır kapatılmayan çukurlar ve bozulan yollar, trafik sorununu derinleştiriyor. Araç sahipleri, boş bırakılan çukurlar ve tahrip olan yollar yüzünden zarar gördüklerini belirterek, onarımların bir an önce yapılmasını talep ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde her geçen artan trafik çilesine zaman zamanda çeşitli kurumların yollarda oluşturduğu tahribat da eklenince trafik sorunu çekilmez boyutlara ulaşıyor.

İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde altyapı için çukurları haftalardır kapatılmayınca hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Zaman zaman araçların da zarar gördüğü çukurların ciddi sıkıntıya neden olduğunu belirten vatandaşlar açık bırakılan çukurların ve bozulan yolların bir an önce onarılmasını istediler.

Sabah saatlerinde Erdal Sokak üzerinde seyir halinde olan 42 CFG 37 plakalı bir araç onarılmadan bırakılan çukura düştü. Kaza sonucu hareket kabiliyetini kaybeden araç çekçi yardımı ile yoldan kaldırılırken, vatandaşlar kazıldıktan sonra onarılmayan yollar nedeniyle sürekli araçların zarar gördüğünü belirterek yaşadıkları duruma tepki gösterdiler. - MUĞLA

